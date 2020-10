Il codice di prenotazione dell’esame era quello sbagliato, il paziente non era stato segnato correttamente in lista d’attesa per l’intervento o la visita di controllo era stata disdetta senza la comunicazione dell’appuntamento successivo. Sono alcuni dei problemi segnalati dai pazienti e risolti attraverso il servizio IlNostroPoliclinico. Il nuovo canale di comunicazione via WhatsApp al numero 080 5596060, riservato alle segnalazioni di criticità e suggerimenti relativi al funzionamento dell’ospedale, è stato attivato a settembre dall’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari. In un mese sono arrivate circa 30 segnalazioni.

La prima fase, avviata sperimentalmente dall’azienda, ha registrato buoni feedback da parte degli utenti: i pazienti hanno apprezzato la linea diretta con il Policlinico grazie alla quale hanno ottenuto risposte e sono riusciti a risolvere problemi con la ricollocazione di esami e di prenotazioni. Gli operatori della control room, infatti, hanno risposto ai quesiti dei pazienti e si sono messi a disposizione soprattutto per facilitare i contatti tra le unità operative e i pazienti. Ancora di più in questa fase dove gli accessi in ospedale sono limitati a causa dell’emergenza Covid19.

Così l’azienda Policlinico di Bari ha deciso di far partire all’interno dell’ospedale una campagna di comunicazione tesa a far conoscere a cittadini e pazienti il nuovo servizio WhatsApp. Sono state realizzate apposite locandine informative de IlNostroPoliclinico che saranno affisse negli ambulatori e nelle cliniche più frequentate dai pazienti.

“Spesso riceviamo segnalazioni attraverso differenti canali come messaggi, post sui social network, e-mail e, se non ce li inoltra qualcuno, difficilmente riusciamo a venire a conoscenza del problema e a prenderlo in carico; vogliamo far sapere ai cittadini, invece, che esiste un servizio dedicato del Policlinico di Bari alla ricezione di indicazioni, segnalazioni e consigli per il miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi – spiega il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore – Vogliamo che cittadini e pazienti siano tanti occhi in più sull’ospedale e ci raccontino quello che va bene e quello che potremmo cambiare, aiutandoci a migliorare. In questa fase ci troviamo a fronteggiare l’emergenza Covid, è vero, ma non dobbiamo dimenticare che nel Policlinico ci sono 82 unità operative, circa 400 ambulatori e 1000 posti letto no Covid che continuano a funzionare regolarmente”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.