Lunghe attese e assembramenti. E’ quanto accade al municipio del quartiere San Paolo. A denunciarlo è stata una donna con un video pubblicato questa mattina sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, intenta a risolvere una questione burocratica relativa al servizio scuolabus.

“Gentile sindaco, questa è la situazione per ritirare i tesserini dello scuolabus. Sono due giorni che alle 9 del mattino sono già finiti i numeri e ci dicono di tornare il giorno dopo” – scrive la donna sulla bacheca del sindaco.

Si tratterebbe, secondo la stessa, di una condizione ormai “normale”, in cui, nel tentativo di risolvere pratiche relative a problemi quotidiani dedicati, in questo caso specifico, a servizi per i propri figli, i cittadini, non solo si ritrovano a dover attendere per tempi prolungati, ma a causa della scarsa organizzazione, si ritrovano anche in quello che, a detta della stessa, è un vero a proprio assembramento, in un luogo, per giunta, chiuso.

Il problema però non riguarda soltanto le lunghe attese. La donna infatti denuncia anche l’impossibilità di poter usufruire del servizio scuolabus nonostante lei, assieme ad altre mamme, abbia già effettuato la domande on-line prevista per il caso.

“Come tanta gente, ho già pagato il bollettino e avuto mail di conferma, nonostante questo non possiamo mettere i bambini sullo scuolabus” – ha concluso la donna.

