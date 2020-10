Bari vecchia, posizionate dieci fioriere in strada Annunziata. “Mantenuta la promessa fatta ai residenti” – è quanto dichiarato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, in occasione del sopralluogo tenutosi ieri mattina, avvenuto al termine dei lavori di rifacimento della rete di fognatura bianca, nera e della rete idrica.

“Si tratta di dieci vasi cilindrici bianchi, cinque dei quali sono stati posizionati in largo Annunziata e altrettanti in strada Annunziata e in alcune traverse, in base alle richieste e alle indicazioni dei residenti che avevano espresso il desiderio di abbellire una delle strade più suggestive del Borgo antico, per anni interessata da ristagni e disagi correlati all’assenza della rete fognaria” – ha commentato l’assessore.

Le fioriere contengono esemplari di Metrosideros excelsa, qualità di fiori, scelti dagli stessi cittadini, che fioriscono di un rosso vivo nel mese di maggio. “Saranno gli stessi cittadini a prendersene cura” – ha concluso Galasso al termine del sopralluogo.

