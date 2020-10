Questa mattina il sindaco di Bari Antonio Decaro ha riconosciuto la cittadinanza italiana a Julien Martin, una donna americana di origini italiane che ha potuto acquisire lo status di cittadina italiana per iure sanguinis.

“Benvenuta a Bari – ha detto il sindaco Decaro nel corso di una breve cerimonia -. Ora potrai viverci, come hai scelto di fare, da cittadina italiana. È un piacere accoglierti nella nostra comunità assieme alla tua famiglia. Non è stato affatto facile, in quanto le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano sono particolarmente lunghe e complesse. Mi auguro che la vostra permanenza qui sia felice e fortunata”.

Sul tema riconoscimenti di cittadinanza per discendenza, il sindaco ha ricordato che, come presidente dell’ANCI, ha richiesto al Ministro degli Affari Esteri una maggiore collaborazione tra consolati italiani all’estero e i servizi anagrafici comunali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.