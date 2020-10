Una task force per contrastare i furti di olive nelle campagne. E’ quanto deciso dal comune di Molfetta per tentare di arginare il fenomeno ormai diffusissimo, ma anche per scongiurare gli eventuali danni nei confronti degli alberi.

L’intesa, raggiunta al termine di un incontro tenutosi presso la sede comunale di Lama Scotella, tra il sindaco Tommaso Minervini, la presidente delle Guardie campestri, Caterina Roselli, le forze dell’odine e della polizia locale, prevedrà posti di blocco e maggiori controlli a carico di quanti saranno sorpresi a raccogliere olive senza le attrezzature necessarie, ma non solo.

Il progetto prevede infatti, anche una campagna di sensibilizzazione per ottenere la collaborazione di potenziali acquirenti nel tentativo di dissuaderli dal comprare olive di dubbia provenienza, procedendo invece a segnalare tutte le eventuali situazioni sospette.

All’interno della task force, oltre alle Guardie campestri, ci saranno anche gli agenti della polizia locale, gli uomini della guardia di finanza e i carabinieri. Determinante sarà la partecipazione dei produttori e degli agricoltori, ai quali è stata richiesta la collaborazione.

In questo caso, prezioso, sarà inoltre il lavoro in sinergia con tutte le categorie del mondo agricolo svolto dal consigliere comunale, Giuseppe Balestra, vicino ai problemi della categoria. (foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.