Tenta di truffare un anziano chiedendogli la somma di 100 euro quale compenso del danno subito. Denunciato 36 enne già noto alle forze dell’ordine.

E’ accaduto ieri mattina, in via Roma a Bitritto. L’uomo, di origini siciliane, successivamente identificato, ha affiancato un’utilitaria con la propria autovettura, colpendo la carrozzeria con un oggetto contundente. Subito dopo, ha intimato al conducente dell’altra auto, un 66enne del luogo, di fermarsi, provando ad estorcergli la somma di 100 euro quale compenso del danno asseritamente causatogli mediante la rottura dello specchietto.

L’anziano, sicuro della propria condotta di guida, non ha ceduto alle pretese e ha deciso di chiamare subito i Carabinieri. A quel punto, il 36enne, avendo intuito che stava per essere identificato, ha tentato la fuga a bordo della propria auto. Le indagini dei Carabinieri hanno però consentito di identificare lo stesso, grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti in zona. Per il 36enne, pertanto è scattata immediatamente una denuncia per tentata estorsione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.