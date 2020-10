Tre agenti della Squadra mobile della Questura di Bari la scorsa settimana sono entrati in contatto con un collega risultato positivo al Covid, e per questo non lavoreranno per tre giorni in attesta dell’esito dei tamponi. L’agente risultato positivo non lavora a Bari ma era temporaneamente aggregato. Per cautela, non ricorrendo i presupposti per la quarantena, fanno sapere dalla Questura, i tre poliziotti entrati in contatto col collega positivo saranno sottoposti a tampone. Gli ambienti sono stati sanificati e la Squadra mobile, evidenzia la Questura, è regolarmente operativa.

