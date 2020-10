Pareggio a reti inviolate tra Monopoli e Bari. In avvio di gara è la squadra di Auteri a spingere sull’acceleratore senza però creare occasioni da gol. Al 25′ sono i padroni di casa a rendersi pericolosi su calcio piazzato, con Lombardo che colpisce in pieno il palo dai 25 metri. Ancora Monopoli al 36′ con lo scambio dal limite che libera Paolucci, il diagonale finisce di poco fuori. La prima conclusione del Bari è firmata allo scadere quando Citro, deludente, colpisce debolmente di testa.

Nella ripresa la partita non cambia. I biancorossi cercano di alzare i ritmi ma con grandi difficoltà nel creare gioco. Le uniche fiammate sono di D’Orazio al 54′ che calcia col mancino e impegna l’estremo difensore Menegatti. Poco dopo al 57′ Antenucci si fa vedere con una conclusione a giro. Poi tanto nervosismo. All’87’ Sabbione si fa espellere per doppio giallo. Al 90′ super parata del portiere del Monopoli che neutralizza in ricaduta un colpo di testa a botta sicura di Montalto.

Top – Di Cesare: il capitano è perfetto in fase difensiva, non si fa mai anticipare sulle palle alte.

Flop – Citro: dopo l’esordio da sogno con due assist, il fantasista numero 20 sbaglia praticamente tutto. Troppo negativo per essere vero, i tifosi attendono la versione migliore.

