Un consigliere comunale di Gravina in Puglia è risultato positivo al Covid-19: lo annuncia il sindaco Alesio Valente. Gli uffici comunali, ha precisato il sindaco, sono stati sanificati, ma non sarà necessaria alcuna chiusura. Anche uno studente è stato contagiato, la scuola è stata già sanificata e una classe messa in quarantena ma la didattica proseguirà.

Gravina è uno dei Comuni pugliesi con il maggior numero di contagi, secondo i dati forniti da Valente sono 108 i positivi complessivamente.

