Nel fine settimana potrebbero arrivare dal governo nuove restrizioni, se la curva epidemiologica continuerà a salire, oltre alla decisione sulle palestre e piscine, potrebbero esserci novità anche sui trasporti

Non è escluso che vengano decise altre chiusure. Osservati speciali rimangono i trasporti pubblici. Al ministero della Salute assicurano che di un nuovo Dpcm ancora non si è parlato. Ma gli scienziati che ispirano le mosse del governo sono in pressing.

