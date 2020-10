I Carabinieri della Stazione di Bitonto hanno arrestato un 54nne di origine albanese ed un 43nne di Palo del Colle sorpresi a rubare delle olive, all’interno di un terreno in zona Mariotto. I militari dell’Arma stanno svolgendo servizi specifici nelle aree rurali, al fine di contrastare i reati in danno degli agricoltori. Durante uno di questi servizi, nella tarda mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione delle guardie campestri bitontine, i militari della stazione di Bitonto sono immediatamente giunti presso un fondo in contrada Amelia, ove, unitamente alle guardie campestri, hanno bloccato, i due soggetti intenti a rubare circa 2 quintali di olive.

I militari dell’Arma, inoltre, hanno potuto riscontrare che i due soggetti, nel rubare le olive, hanno danneggiato circa una trentina di alberi secolari, creando un danno economico di rilievo. I carabinieri hanno recuperato i due quintali di olive, restituendole al legittimo proprietario, mentre per i due ladri sono stati disposti gli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bari, che giudicherà i due con rito direttissimo.

