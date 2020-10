“Riceviamo segnalazioni di studenti torittesi a cui pare essere impedito il diritto di frequenza scolastica, in presenza, in alcuni istituti fuori dal nostro paese. Invitiamo i cittadini, cui è stato opposto tale divieto o che sono a conoscenza di tale circostanza, a contattare il comando polizia locale per informare di quali istituti si tratta, e delle modalità con le quali questi ultimi hanno formalizzato tale diniego”: è il messaggio diffuso dal Comune di Toritto dopo alcune segnalazioni ricevute.

“Sarà premura del Comune – si legge nell’avviso – contattare questi istituti ed informare che tale decisione appare illegittima e discriminatoria, stante l’effettiva situazione. Gli organi competenti sono stati già informati in merito”. Il sindaco di Toritto, Pasquale Regina, ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito la chiusura di tutte le scuole, dei giardini, delle sale gioco, circoli culturali per un aumento esponenziale dei contagi Covid. Ma “Toritto non è zona rossa”, evidenziano dal Comune. “Siamo certi – è scritto ancora nell’avviso – che il tutto sia derivato da difetto di conoscenza da parte dei suddetti istituti o da volontà di agevolare gli studenti per limitare al massimo gli spostamenti. Cogliamo l’occasione per ribadire che nessuna circolazione è impedita nel paese e che non è vietato uscire da Toritto o arrivarvi liberamente”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.