«Il Comune di Bitonto non istituirà alcuna zona a rischio assembramenti se il contingente delle forze dell’ordine non sarà adeguato sotto il profilo numerico. Altrimenti, ci prenderemmo tutti in giro dichiarando che quelle zone saranno costantemente sotto controllo. Ed io di prese in giro, in questa esperienza, ne ho piene le tasche. Bitonto, Mariotto e Palombaio: la estensione del nostro territorio meriterebbe di più, non di meno». Lo annuncia su facebook il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, intervenendo sulla possibilità prevista dall’ultimo Dpcm di istituire nelle singole città «zone rosse» a rischio assembramento.

