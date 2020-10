Record di contagi di coronavirus in Puglia, su 5.651 tamponi processati sono 485 i casi positivi: 178 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 53 nella Bat, 132 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto. 2 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

E’ stato registrato un decesso in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 507.982 test; sono 5886 i pazienti guariti e 6279 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.180

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.