Nel decreto che sospende le attività didattiche in presenza in tutte le scuole pugliesi secondarie di secondo grado limitatamente all’ultimo triennio, firmato oggi dal presidente Michele Emiliano al termine di una riunione con il coordinamento regionale “scuola”, viene anche “fortemente raccomandato – si legge – ai datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione del personale sanitario e socio sanitario e del personale impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici essenziali, di utilizzare o incrementare il lavoro agile e differenziare l’orario di servizio del personale in presenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e con particolare attenzione ai lavoratori che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro, articolandolo in fasce orarie scaglionate”.

