Gismondi 1754 ha ricevuto ordini di acquisto per aprire due nuovi concessionari, uno a Novi Ligure e uno a Trani. È quanto si legge in una nota della società genovese dei gioielli.

“Anticipando di un anno i nostri piani, abbiamo lanciato la nostra politica di presidio delle wholesales in Italia e, dopo neanche un mese, è di grande orgoglio vedere come abbiamo siglato accordi con due nuovi concessionari che hanno già ordinato i nostri prodotti. La nostra volontà è quella di aumentare il presidio anche sul territorio nazionale per rafforzare ulteriormente il canale wholesales che, a livello europeo, sta continuando a dare risultati crescenti. In una fase certamente delicata per via del Covid, questo è un ulteriore segnale dell’apprezzamento verso il nostro brand che ci fa essere molto positivi verso il futuro”, ha dichiarato il ceo Massimo Gismondi.

I gioielli del marchio, peraltro, sono stati indossati da molte star, fra le quali Jane Fonda, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek , Naomi Campbell e Alicia Keys,

