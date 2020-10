Wizz Air ha annunciato oggi la sua 38esima base a Bari. La compagnia aerea baserà un Airbus A321 all’aeroporto di Bari in dicembre. Insieme all’apertura della nuova base e a completamento delle 16 rotte già operative, Wizz Air ha annunciato 3 nuove rotte da Bari a Bologna, Torino, Verona, 3 nuove rotte da Milano Malpensa a Napoli, Brindisi, Lamezia Terme e una nuova rotta che collega Catania con Verona, a partire da Dicembre 2020. La frequenza sulla rotta Bari – Milano Malpensa sarà incrementata da 7 a 11 voli settimanali. I biglietti per le nuove rotte possono essere già prenotati su wizzair.com o sulla app a partire da EURO 4.99. Per festeggiare l’espansione in Italia di Wizz Air, inoltre la compagnia aerea lancia un’offerta di 10 .000 biglietti a 1 EURO*** sulle sue rotte interne, prenotabili su wizzair.com nella giornata di oggi 22 ottobre 2020 per un periodo di viaggio illimitato.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell’Italia e la forza del modello di business di Wizz Air nel continuare ad espandere la nostra presenza in questo periodo difficile per il settore. La creazione della nostra terza base in Italia con un velivolo moderno all’avanguardia sottolinea l’importanza del mercato italiano per le nostre operazioni. Siamo lieti di introdurre nuove rotte nazionali a tariffe bassissime: tre da Bari, tre da Milano Malpensa, una da Verona e Catania. Mantenendoci agli standard più elevati dei nostri protocolli di sanificazione, siamo fiduciosi che le tariffe allettanti di Wizz Air e l’ottima rete di rotte renderanno i viaggi accessibili a un numero sempre maggiore di passeggeri in Italia”.

NUOVE ROTTE WIZZ AIR DALLA PUGLIA

Rotta Frequenza Operativa da Tariffe da** BARI – BOLOGNA Giornaliero 17 dicembre 2020 EURO 4.99 BARI – VERONA Martedì, giovedì, sabato 17 dicembre 2020 EURO 4.99 BARI – TORINO Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica 18 dicembre 2020 EURO 4.99 MILANO MALPENSA – BRINDISI Giornaliero 10 dicembre 2020 EURO 4.99

AGGIORNAMENTO FREQUENZA

Destinazione Aggiornamento MILANO MALPENSA – BARI 7x à 11x

