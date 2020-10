Dalle 21 di ieri il reparto di Rianimazione del Di Venere di Carbonara a Bari è stato chiuso per una positività da Covid. La paziente doveva sottoporsi ad un intervento in Neurochirurgia, era risultata negativa a tre tamponi. Poi ieri la positività dopo 4 giorni.

Come da protocollo La Asl di Bari ha chiuso il reparto per sanificare gli ambienti, ha avviato il contact tracing ed è stata costretta a sospendere i ricoveri. Il personale è in quarantena.

