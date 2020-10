Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato in una Rsa a Triggiano, in provincia di Bari: secondo quanto Ansa apprende da fonti sanitarie, sono 90 le persone complessivamente contagiate tra dipendenti e ospiti. I contagi riguardano la residenza sanitaria per anziani “Hotel San Francisco”, ogni giorno nella struttura sono presenti almeno 200 persone, tra anziani e operatori che si alternano nei diversi turni.

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Bari sta già svolgendo gli accertamenti, cercando di ricostruire la catena dei contatti. Sono stati effettuati tamponi a tappeto, per numero di persone coinvolte questo è il più grande focolaio in una Rsa pugliese.

