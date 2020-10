Violenza senza precedenti questa mattina, verso le 13, in zona mercato Santa Scolastica. Due anziani e la loro figlia sono stati aggrediti da una donna perché indossavano la mascherina. Poco prima la stessa donna aveva aggredito un altro signore su un pullman. Tutto è successo in pochi minuti: la donna prima si è scagliata sull’anziano (80 anni) e poi sulla moglie, che ha avuto la peggio, con graffi persino sul viso, e sulla figlia.

“La signora – ci racconta la figlia dei due anziani aggrediti – ha prima attaccato mio padre, strappandogli la mascherina. Io ho visto la scena e sono subito scesa dall’auto. Per inseguire la signora e chiamare la polizia. Mia madre non aveva capito cosa stesse accadendo ed è scesa pure lei dall’auto. Da premettere che sull’auto c’erano anche i miei figli. All’improvviso la donna si è scagliata contro d me e mia mamma che purtroppo ha avuto la peggio. La donna era una furia. Nel frattempo sono arrivate le forze dell’ordine e il 118”.

“Io avevo anche bambini in auto – racconta ancora la signora aggredita – e mia figlia ha assistito alla scena ed è rimasta terrorizzata. Io ho pensato, se fossi stata sola con i bambini oppure se mio padre fosse stato solo? Rabbrividisco al pensiero. Fate attenzione”. I due anziani sono stati portati al pronto soccorso. La donna, con problemi psichici, è stata identificata dalle forze dell’ordine.

