“Ora, io so che i cittadini hanno voglia di vivere questi spazi e dispiace a tutti non poter accedere nei tanti punti sport che abbiamo realizzato in città. Ma il governo – continua Petruzzelli – ha vietato gli sport da contatto praticati in modo amatoriale e dobbiamo rispettare le regole. Anche perché è un provvedimento che vuole tutelare la salute di tutti noi. Ma so anche che non sono gli incivili che mostrano amore e rispetto per questi luoghi e per gli altri cittadini. Anzi. Perché adesso bisogna intervenire per ripararli e soprattutto perché non è vandalizzando che si cambiano le cose ma rispettando le regole”.