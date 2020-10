Tutti abbracciati e alcuni persino con le mascherine abbassate. Le ultime foto, che stanno facendo anche il giro del web, sono state pubblicate su Facebook il 4 ottobre dalla stessa rsa di Triggiano, l’Hotel San Francisco, dove è scoppiato un focolaio per Covid. Al momento sono 90 i positivi registrati: 71 su 110 gli ospiti e 19 su 85 dipendenti i positivi, con 4 ospiti per i quali è stato immediatamente disposto il ricovero in centro Covid.

L’attività di tracciamento è stata completata ieri sera, mentre oggi è in corso l’inquadramento dal punto di vista clinico per tutti i positivi, i quali saranno sottoposti a rx torace e, se necessario, a consulenze infettivologiche e/o pneumologiche. La struttura, dato l’elevato numero di positività, è stata rimodulata isolando i positivi nell’ala A e trasferendo i negativi nell’ala B, preventivamente sanificata. Per i soggetti negativi è prevista un’ulteriore verifica con tampone molecolare.

Le foto sono state visionate anche dai dirigenti della Asl di Bari. Questo pomeriggio la stessa Asl ha inoltre inviato una nota con la quale conferisce al dirigente sanitario di Triggiano la delega ad assumere decisioni sanitarie di carattere urgente per la verifica e il supporto alla gestione dei casi presenti nella struttura, attivando forme di raccordo con i medici di famiglia e gli assistenti sociali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.