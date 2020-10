Al via, sabato 24 e domenica 25 ottobre, il secondo appuntamento con le “Giornate Fai d’Autunno”. Durante le giornate, organizzate dal Fondo Ambiente, il quale ha aperto, a contributo libero, un migliaio di edifici e spazi riservati in quattrocento città italiane, sarà possibile visitare dimore signorili, giardini, castelli, ma anche sedi istituzionali, chiese, conventi e borghi. Anche in Puglia saranno disponibili diversi luoghi che usualmente non si possono visitare o che, questa volta, saranno illustrati con visite guidate, come le 240 edicole votive di Bari Vecchia. Altri luoghi saranno: l’Arsenale Militare di Taranto, all’interno del quale è allestita anche una mostra storica, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate in Salento, ma anche palazzo Giaconia a Lecce e l’Anfiteatro Augusteo di Lucera in provincia di Foggia. Per l’occasione sarà possibile inoltre usufruire del supporto di visite guidate. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti- Covid- E’ pertanto obbligatoria la prenotazione.

Info e prenotazioni: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-aut unno/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA

