Nella notte, poco dopo la mezzanotte, si è verificato un incidente mortale in via Toscanini al quartiere Japigia di Bari. Come riporta la polizia locale, un motociclista 20enne si è scontrato fatalmente con un’auto ed è rimasto sull’asfalto senza vita. Inutile i soccorsi dei sanitari del 118.

