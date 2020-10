Per l’accertata positività di un alunno della scuola primaria «Duca d’Aosta» del quartiere Palese di Bari, oggi il plesso scolastico resterà chiuso per sanificazione. Gli alunni e i docenti della classe interessate resteranno in quarantena, mentre da lunedì le lezioni si svolgeranno regolarmente per tutte le altre classi. Lo rende noto il dirigente scolastico, Angelo Panebianco, in una comunicazione ufficiale inviata alle famiglie. ANSA

