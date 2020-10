Il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio si è rivolto ai concittadini con una lunga diretta facebook per parlare dei contagi da Covid. Sono 39 positivi a Bitonto, 7 a Mariotto e 5 a Palombaio (dati riferiti a 10 giorni fa). Si registra un solo ricovero.

“Ci sono diversi bambini contagiati, statisticamente stanno maturando a scuola, negli uffici e in ambito familiare. Alcuni si sono contagiati dopo la partecipazione ai matrimoni molto numerosi”, commenta Abbaticchio. Che aggiunge: “L’autoisolamento per 10 giorni è un dovere civico

anche per un semplice raffreddore, dobbiamo stare a casa in quarantena fiduciaria”. La villa comunale chiude alle 21: “Non abbiamo abbastanza forze dell’ordine per fare da baby sitter a tutti”. Allo stadio non possono accedere più di 300 persone.

