Picco di decessi Covid oggi in Puglia, sono 10 di cui 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto. Anche nuovo record di contagi, su 5339 test sono stati registrati 631 casi positivi: 284 in provincia di Bari, 32 in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto, 6 attribuito a residenti fuori regione (11 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 518574 test; sono 5.977 i pazienti guariti e 7.398 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14031.

“Il numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento si accompagna di conseguenza ad una pressione sul Servizio Sanitario Regionale, sia sui servizi territoriali che sul sistema ospedaliero. È importante uno sforzo da parte di tutti per rallentare la crescita dei contagi. Nelle prossime settimane dobbiamo ridurre al minimo necessario i nostri contatti sociali”, commenta l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco.

