“Noi stiamo lavorando molto per far posto ai malati Covid negli ospedali ma dobbiamo così bloccare le altre attività ordinarie. Se noi dobbiamo utilizzare un anestesista o rianimatore dobbiamo bloccare la chirurgia ad esempio”. A dirlo è l’assessore all Sanità della Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenuto questa mattina ai microfoni di SkyTg24.

Sull’ascesa di contagi sotto osservazione ci sono i trasporti scolastici e la movida. “Molto probabilmente dalla prossima settimana le scuole superiori avvieranno una didattica alternata a distanza per alleggerire il carico sui trasporti. La app Immuni aiuta il lavoro dei dipartimenti di prevenzione, la notifica dall’app mi mette in allarme in caso di contatti e vado a fare il tampone. In ogni caso credo sia utile”

“Il coprifuoco e ridurre la circolazione notturna potrebbe impattare su alcuni comportamenti, se poi ci sono delle persone che organizzano delle feste pomeridiane i contagi corrono. Sono occasioni di assembramento tra familiari e amici. Il cittadino per evitare il contagio non deve incontrare persone e tenere sempre mascherina oltre a evitare baci e abbracci. Dobbiamo evitare i contagi per far smaltire i ricoveri, man mano si liberano nuovi posti”.

