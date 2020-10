A Toritto (Bari) l’indice di contagio da Covid è al 2%, «una situazione serissima» dice il sindaco Pasquale Regina. «La nostra è una gravissima situazione sanitaria» aggiunge Regina, che in video su facebook informa che i positivi nella cittadina del Barese, che conta complessivamente circa 8 mila abitanti, sono aumentati a 140.

«Ho inviato una pec al presidente della Regione Puglia e a tutte le autorità sanitarie, con le quali sono in costante contatto – fa sapere Regina – , per gestire al meglio questa situazione difficilissima. I numeri mettono paura. Dobbiamo mantenere comportamenti responsabili per invertire la tendenza». Nei giorni scorsi il sindaco ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole, di parchi, giardini e circoli ricreativi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.