Alla Mater Dei Hospital di Bari saranno allestiti 100 posti letto destinati a pazienti Covid: lo comunica l’ospedale. I posti letto saranno organizzati in un braccio dedicato della struttura.

“Il Covid – dicono dalla struttura privata convenzionata è un’emergenza sanitaria e Mater Dei non si è sottratta all’invito del presidente Michele Emiliano, ma non si possono ignorare tutte le altre patologie, né si può ignorare la necessità di salute dei cittadini. Per questo l’ospedale opererà regolarmente per garantire le prestazioni in tutti i reparti: dal pronto soccorso, alla ginecologia alla cardiologia, all’emodinamica, alla chirurgia vascolare, alla senologia”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.