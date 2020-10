La denuncia è di un lettore di Borderline24. Questa la situazione oggi al Di Venere di Bari dove sono rimaste in fila fino anche a due ore decine di persone.

“Mio padre doveva fare un tampone perché domani deve ricoverarsi – ci racconta un lettore – ci siamo presentati al Di Venere e questa era la situazione: gente con sintomi, con febbre, gente senza sintomi, tutti in fila in attesa. Soprattutto quelli con la febbre sono rimasti anche loro in attesa insieme agli altri”.

