Aumentano i casi di Covid in Puglia e i sindaci emettono nuove ordinanze con i divieti di assembramento nelle zone della movida. Ma non solo: conto da 144 milioni di euro per i danni causati dalla confisca dei suoli di Punta Perotti. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 18 ottobre. Nuovo decreto del Governo. La rabbia di Decaro

Lunedì 19 ottobre. Ordinanza a Bari sul divieto di assembramento in strade e piazze della movida

Martedì 20 ottobre. Confisca suoli Punta Perotti, danni per 144 milioni di euro

Mercoledì 21 ottobre. Via libera ai tamponi anche nei laboratori privati

Giovedì 22 ottobre. Ordinanza di Emiliano: didattica a distanza per gli ultimi tre anni delle superiori

Venerdì 23 ottobre. A fuoco per la seconda volta ex ristorante di Palese

Sabato 24 ottobre. Salgono i contagi, mai così alti in Puglia

