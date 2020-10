Sit in ieri sera in piazza Prefettura per protestare contro le nuove misure del dpcm, in vigore da oggi. “Se mi chiudi mi paghi, se non mi paghi protesto”, così un gruppo di commercianti si è radunato ieri sera per manifestare pacificamente contro la decisione del governo.

“C’è stato un passaparola tramite chat e social network, siamo piccoli imprenditori e non siamo organizzati. Abbiamo adeguato le strutture con plexiglas e sanificazioni, messo in sicurezza i dipendenti e poi siamo costretti a richiudere alle 18”, denunciano i gestori dei locali. “Non abbiamo alternativa, anche i pub proveranno ad essere dei ristoranti e aprire a pranzo fino al pomeriggio. Vedremo se sarà un fallimento”, concludono. La manifestazione si è svolta pacificamente.

