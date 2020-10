Nel fine settimana sono terminati i posti letto a disposizione dei pazienti Covid positivi. Lo scrive in una nota inviata al 118 il direttore sanitario del Pronto soccorso del Policlinico, Matilde Carlucci. “Stante l’attuale situazione di totale occupazione dei posti letto dedicati alla degenza di pazienti Covid postivi, nonché la totale saturazione presso l’area grigia del pronto soccorso dei posti riservati all’accettazione e osservazione dei pazienti con sospetta o certificata infezione da Covid si comunica la temporanea indisponibilità del Policlinico ad accettare ulteriori pazienti Covid positivi o sospetti sino a nuova comunicazione subordinata alla disponibilità di posti letto”.

Questa mattina si sta verificando se qualche posto letto si è liberato, per permettere quindi al 118 di poter portare altri pazienti Covid positivi. Nel frattempo sono in corso i lavori di adeguamento dei vari reparti per reperire altri 100 posti letto. Mancano all’appello 50 che saranno attrezzati entro la settimana nel padiglione Balestrazzi.

