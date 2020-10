Altri 10 decessi in Puglia di pazienti affetti da coronavirus, è quanto emerge dal bollettino della Regione Puglia. Sono 37 le vittime negli ultimi tre giorni. I casi positivi oggi sono 424 su 3057 tamponi: 198 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 28 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Dei 10 decessi, 9 sono avvenuti in provincia di Bari e uno nella Bat. Sono 6018 i pazienti guariti, 8279 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14.970.

