Furto questa mattina a Taranto. Alle 11 ignoti hanno infranto il finestrino di un’auto del Dipartimento di Prevenzione L’autore del gesto ha approfittato di un quarto d’ora di assenza degli operatori sanitari, impegnati nella vicina abitazione di due pazienti positivi al covid, per l’esecuzione del tampone domiciliare. L’auto era parcheggiata nella centrale via De Vincentis del quartiere Tamburi, di fronte ad un supermercato, in una zona trafficata. Dal veicolo è stato prelevato un borsone che conteneva circa 15 presidi e DPI utili per la vestizione degli operatori domiciliari, compresi alcuni kit di emergenza.