“Continuo a pagare le tasse, nonostante la crisi Covid, ma da 4 mesi sono in attesa del contatore Enel per l’elettricità”. La storia paradossale arriva dal capoluogo pugliese, precisamente da viale della Repubblica dove Giovanni Romeo ha deciso di aprire una sede più grande dopo aver fondato dal 2014 la Bari Auto Service.

“Ho bisogno di lavorare e sto perdendo clienti – ci racconta Romeo con l’appello al sindaco Antonio Decaro -, stavo in via Piave e avevo scelto di trasferirmi per una officina più grande ma alla fine la situazione sta andando a rotoli. Ho fatto la richiesta del contatore il 22 di giugno stiamo a fine ottobre e sto ancora senza corrente, ho fatto tante segnalazioni ma la situazione è ancora la stessa. Sto perdendo clienti non so più come pagare le tasse e il mangiare”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.