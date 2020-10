Lo scorso week-end, nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Questore di Bari per il contrasto al commercio illegale di sostanze stupefacenti nelle strade del borgo antico di Bari, i poliziotti della Squadra Mobile, coadiuvati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, hanno tratto in arresto Francesco QUERCIA, 28enne con precedenti di polizia.

L’uomo, prima si salire sulla sua auto, è stato notato mentre – con una borsa – si aggirava con fare circospetto. Salito sul veicolo, è partito e non si è fermato all’alt dei poliziotti, accelerando repentinamente la marcia e rischiando di investire gli agenti; la sua corsa è proseguita in un tratto di strada pedonale, tra i passanti. Successivamente ha abbandonato il veicolo ed ha proseguito la fuga a piedi, per le vie della città vecchia, ma è stato raggiunto e bloccato, nonostante il vano tentativo di sottrarsi alla cattura sferrando calci e pugni nei confronti dei poliziotti. Nella borsa custodiva oltre 1 Kg di marijuana. La successiva attività di perquisizione, estesa anche alla sua abitazione ubicata in agro di Corato, ha consentito di rinvenire la somma di 4mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale utilizzato per confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari.

