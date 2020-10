Anche a Bari arrivano i parcometri intelligenti con la registrazione della targa. Da lunedì 26 novembre cambiano le modalità di funzionamento per la sosta a pagamento a gestione Amtab che avvierà nei prossimi giorni l’aggiornamento dei dispositivi.

Come accade in altre città sarà necessario digitare le quattro lettere che compongono la targa o inserire i tre numeri centrali. Il contrassegno sarà personalizzato in modo che possa essere utilizzato solo ed esclusivamente per il veicolo corrispondente.

Il provvedimento si è reso necessario soprattutto per evitare contestazioni in caso di mancata esposizione del contrassegno di parcheggio. Infatti in alcuni casi le multe sarebbero state contestate presentando ricevute di altre automobili nello stesso giorno e orario.

