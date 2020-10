“Abbiamo chiesto una prima bonifica della zona e siamo intervenuti noi stessi rimuovendo le scritte sui muri – spiegano dal gruppo – L’appello rivolto alle istituzioni è quello di avere dei nuovi faretti con sistema anti vandali che illuminano la zona sottostante. Quelli sistemati durante i lavori sono stati distrutti. Chiediamo anche passaggi più frequenti di pulizia da parte di Amiu e un controllo più frequente da parte delle forze dell’ordine. Se non si interverrà a breve si ritornerà ad avere la zona nel degrado assoluto a solo un anno della sua apertura. Il grupposi sta impegnando da tempo sul territorio coinvolgendo residenti volontari e ragazzi di una comunità di recupero (Chiccolino) per dare al quartiere un tocco di bellezza ed è per questo che non accettiamo queste situazioni di abbandono dei luoghi pubblici”.