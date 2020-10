I positivi nella città di Bari hanno superato quota 1000, per la precisione sono 1068 e 1234 sono invece le persone in isolamento. Ieri si è riunito il Coc, il centro operativo comunale, che ha il compito di gestire l’emergenza e di prendere quindi decisioni anche in base ai nuovi decreti varati dal Governo. E tra le decisioni prese c’è quella di sospendere la presenza di pubblico nei matrimoni civili: da oggi possono quindi essere presenti solo sposi e testimoni. Inoltre è stato fissato anche un numero massimo di accesso ai cimiteri nei fine settimana. Numero che sarà comunicato nelle prossime ore. In valutazione anche le chiusure degli spazi dedicati allo sport, come i palazzetti.

