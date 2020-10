“Ho appreso di essere positivo al Covid 19. Al momento e, spero fino al termine della quarantena, non ho alcun sintomo. ‘Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare”. Così il consigliere comunale di Fratelli di Italia, Filippo Melchiorre, su Facebook annuncia la sua positività al coronavirus.

Sono state avviate da parte della Asl di Bari le attività di tracciamento per capire anche se, oltre alla famiglia, anche consiglieri comunali dovranno essere messi in isolamento, se hanno avuto contatti recenti con Melchiorre. Al momento comunque in Comune le riunioni si sono tenute sempre per via telematica.

