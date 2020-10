Un furgoncino di una ditta è rimasto incastrato sotto il ponte di Stradella del Torrente che collega Fesca con il San Paolo. Sul posto la polizia locale che sta facendo procedere le auto in senso alternato. Non mancano le code in pieno orario di punta.

Il furgone è stato rimosso e il transito è ripreso regolarmente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.