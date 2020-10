“Il numero giornaliero dei casi in costante aumento delinea uno scenario preoccupante”: lo sostiene l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, commentando l’aumento di contagi Covid registrato anche oggi in Puglia.

“Sebbene infatti molti di questi casi di positività si riferiscano a soggetti che non hanno particolari problemi di salute – spiega – una percentuale comunque consistente nei prossimi giorni dovrà avvalersi di cure mediche, aumentando ulteriormente la pressione sul sistema ospedaliero. Stiamo lavorando incessantemente su due fronti: per rafforzare le attività di contact tracing sul territorio e per preparare il sistema ospedaliero ad accogliere la progressiva ondata di casi. Ai cittadini rinnoviamo il nostro appello a limitare al minimo indispensabile ogni contatto sociale e di rispettare rigorosamente le norme di igiene”.

