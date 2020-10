Ancora 13 decessi (63 vittime negli ultimi 5 giorni) e un balzo in avanti dei contagi in Puglia: su 6437 tamponi sono stati registrati 772 casi positivi: 359 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 86 nella Bat, 117 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

I 13 decessi sono avvenuti: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 537.592 test. Sono 6217 i pazienti guariti e 9437 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid da marzo ad oggi in Puglia è di 16.353.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.