La comunicazione del dirigente del circolo didattico di Palese è arrivata nella giornata di ieri e riguarda l’accertamento di positività al Covid nel plesso di via Macchie e nella centrale Duca d’Aosta. Il preside ha quindi disposto la temporanea sospensione delle lezioni in presenza nel plesso scolastico “Via Macchie”. “Quanto prima gli ambienti interni dell’edificio e le relative pertinenze saranno sanificati e resi igienicamente sicuri – spiega il dirigente – Come detto, dalla giornata di mercoledì 28 ottobre le attività educative delle due sezioni si svolgeranno, seppure temporaneamente, in modalità a distanza, secondo indicazioni fatte pervenire dalla segreteria. Naturalmente sono sospesi fino a prossima comunicazione i servizi mensa e trasporto scolastico per il solo plesso “Via Macchie”.

Stessa situazione nella scuola elementare Duca d’Aosta, anche se in questo caso la scuola non chiuderà. “Oggi gli ambienti interni dell’edificio e le relative pertinenze, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, saranno nuovamente sanificati e resi igienicamente sicuri a cura di ditta specializzata, che rilascerà attestazione di avvenuto intervento – continua il dirigente – Le lezioni si svolgeranno regolarmente per tutte le classi del suddetto plesso che applicano la didattica in presenza, comprese quelle che funzionano a tempo pieno con servizio mensa. Come detto, per gli interessati, cui è giunta comunicazione dalla segreteria, la scuola si attiva per un’opportuna prosecuzione, seppure temporanea, delle lezioni in modalità digitale. Si aggiunge che il servizio trasporto scolastico funzionerà regolarmente”.

