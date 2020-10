“Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole”: lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Sky Tg24 durante la trasmissione “I numeri della Pandemia”. “Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse scuole per l’infanzia, dove frequenza non è obbligatoria”.

Il governatore ha poi comunicato che la chiusura parte “da venerdì 30 ottobre. “Le attività in presenza – spiega Emiliano – saranno possibili solo per i laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. La decisione è stata presa di fronte all’evidenza dei dati rilevati dai Dipartimenti di Prevenzione.

