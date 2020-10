“I numeri di questa seconda ondata sono molti superiori a quelli di marzo e aprile, quindi ci stiamo predisponendo per andare ben oltre il piano di potenziamento delle terapie intensive autorizzato, con grande parsimonia, dal governo. Ci stiamo preparando a una ondata formidabile, tutti gli ospedali pugliesi parteciperanno a questa lotta”: lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Sky Tg24 durante la trasmissione “I numeri della Pandemia”.

Emiliano ha aggiunto che in base alle previsioni e studi della task force entro “fine novembre” in Puglia ci saranno circa “2.500 contagi al giorno” per Covid.

