L’indiscrezione diffusa da Dagospia ha fatto il giro del web. Rocco Siffredi sarebbe positivo al covid, insieme all’intera famiglia, la moglie e i due figli, la donna di servizio e l’autista.

Attualmente a Budapest, l’attore ieri sera si è aggiudicato due premi alla terza edizione del festival cinematografico dell’industria dell’intrattenimento per adulti di Berlino Xbiz Europa Awards 2020 per il suo nuovo film a luci rosse My Name is Zaawaadi, che ha vinto due statuette come Movie of the Year e Best sex scene, entrambi nella categoria dove il film era candidato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.