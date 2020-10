Si è conclusa una lunga giornata di manifestazioni di protesta contro la decisione del governo Conte di varare una ulteriore stretta per limitare i contagi Covid. In serata oltre 2mila persone hanno sfilato fino a piazza Prefettura, sotto il Comune di Bari. Il sindaco Antonio Decaro ha espresso il proprio ringraziamento per chi ha preso parte al sit in pacificamente. “A tutte le persone scese in piazza stasera vorrei dire grazie. Grazie perché Bari sta dimostrando di essere ancora una volta una grande città. In queste ore, alle immagini di violenza e vandalismo che ci arrivano da tutta Italia, Bari e i suoi operatori economici hanno risposto con manifestazioni ordinate e pacifiche”, commenta Decaro.

“E questo non è affatto scontato perché so bene quanto sia difficile controllare la rabbia e la paura in una situazione così complicata per tanta gente, schiacciata oggi più che mai tra il peso dei sacrifici e l’assenza di certezze per il futuro”.

“Per questo dico grazie ai commercianti e ai rappresentanti delle altre categorie che stasera sono scesi in piazza. Grazie anche per aver avuto rispetto per le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine, che stasera, come sempre, erano lì a fare il loro lavoro. Lo stesso lavoro per cui state lottando voi.

È un momento complicato, anche per me, che sono chiamato a condividere responsabilità enormi. Cercherò di prendermele, mettendocela tutta, per provare a non lasciare indietro nessuno. Sperando che questo momento passi nel più breve tempo possibile”, conclude Decaro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.